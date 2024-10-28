У Трампа може бути план для Ізраїлю та Китаю: FT дізналося деталі

План для Ізраїлю

Як пише FT з посиланням на оточення кандидата в президенти США від республіканців, незважаючи на те, що прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху явно підтримує перемогу Трампа на виборах, "міцність їхніх стосунків коливається".

Видання дізналося, що Трамп чинитиме тиск на Нетаньяху для припинення вогню в Секторі Газа, якщо вважатиме, що настав час для врегулювання конфлікту.

"Президент Трамп може розділити Ізраїль і Нетаньяху. Він може критично ставитись до рішень керівництва, але при цьому підтримувати право країни на самозахист", - припускає Рік Гренелл, союзник Трампа, який може зайняти важливу роль у разі його переобрання.

На його думку, один із сценаріїв - швидке запрошення Нетаньяху до Вашингтона, якщо Трамп стане президентом, щоб домогтися припинення вогню та повернення заручників, захоплених ХАМАС. І за таких умов може бути підписано мирну угоду.

При цьому, як пише FT, питання реакції Нетаньяху на такий сценарій залишається відкритим.

Також журналісти припускають, що Трамп прагне повернутися до ідеї великої угоди з Ізраїлем та Саудівською Аравією заради довгострокового миру у регіоні.

У той же час Трамп може чинити тиск на Іран шляхом погроз запровадження нових санкцій у разі порушення чинних.

"Ціллю має бути повторне банкрутство Ірану та відновлення максимального тиску", - вважає колишній аналітик ЦРУ, який працював у Білому домі при Трампі, Фред Флейц.

Але поки незрозуміло, чи буде готовий Трамп виступати за війну з Іраном. Оскільки, як стверджує неназваний високопоставлений європейський дипломат у Вашингтоні, колишній президент "відчуває величезну огиду до конфліктів".

План для Китаю

Конгресмен-республіканець Майк Уолтц розповів, що при особистому спілкуванні з Трампом той стверджує, що Китай потребує Америки більше, ніж Америка в ньому.

"Він набагато більше говорить про торгові угоди, тарифи та валюту, ніж про те, що ми робимо у разі конфлікту в Тайванській протоці. Він вважає, що ми застосовуємо економічну силу, підкріплену потужною військовою присутністю, яка може запобігти цим війнам", - додав Уолтц.

За словами прихильників Трампа, колишній президент США буде дотримуватись "максимального стримування", щоб відмовити КНР від війни з Тайванем.

"Сі Цзіньпін (лідер КНР - ред.) знає, що якщо він вдасться до будь-яких агресивних дій, Дональд Трамп забезпечить реальні наслідки", - вважає сенатор Білл Хагерті, який був послом у Японії під час президентства Трампа.

FT звернуло увагу, що хоча політика Трампа і Байдена щодо Китаю схожа в окремих моментах, перший погрожує Китаю більш серйозними санкціями. Якщо такі обмеження набудуть чинності, Вашингтон сподіватиметься на приєднання до санкцій країн Європи.

"Нам потрібно, щоб європейці ясно дивилися на Китай. Багато хто в Європі пропустили попереджувальні знаки від Путіна (голови Кремля Володимира Путіна - ред.), і тепер у них на руках масштабна війна. Ми благали європейців побачити комуністичний Китай таким, яким він є", - стверджує Гренелл.