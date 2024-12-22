У Трампа хочуть вивести США з ВООЗ у день інавгурації, - FT

Зазначається, що вихід США позбавить ВООЗ найбільшого джерела фінансування - це перешкоджатиме організації реагувати на кризи в галузі охорони здоров’я, наприклад такі, як пандемія коронавірусу.

США забезпечували близько 16% фінансування ВООЗ у 2022-2023 роках.

Експерти вважають, що таке рішення США буде "катастрофічним" для глобальної охорони здоров’я. При цьому, на думку фахівців, Трамп може не надати цій ідеї такого ж значення, як його перехідна команда.

Варто зазначити, що Трамп у 2020 році на тлі пандемії COVID-19 хотів, щоб США вийшли з ВООЗ. Він заявив, що організацію нібито контролює Китай. США залишилися членом Всесвітньої організації охорони здоров'я, оскільки Трампа на посаді президента замінив Джо Байден.

FT також зазначає, що цього разу деякі представники команди Трампа хочуть рухатися набагато швидше в цьому напрямку.