У Трампа хочуть скасувати звільнення співробітників служби ядерної безпеки США, - NBC

Як пише видання, у п'ятницю посадові особи Національного управління з ядерної безпеки спробували повідомити деяких співробітників, звільнених напередодні, що тепер їх мають поновити на роботі. Однак їм не вдалося їх знайти, оскільки у них не було нових контактних даних.

"Листи про звільнення деяких співробітників NNSA, які перебувають на випробувальному терміні, скасовують, але в нас немає належного способу зв'язатися з цим персоналом", - цитує NBC лист, надісланий співробітникам NNSA.

Як пише видання, особи, згадані в листі, були звільнені в четвер і втратили доступ до своїх облікових записів федеральної урядової електронної пошти.

Оскільки NNSA, яке входить до складу Міністерства енергетики і контролює ядерний запас країни, не може зв'язатися зі співробітниками безпосередньо, то тепер просить одержувачів листа про таке.

"Будь ласка, попрацюйте зі своїми керівниками, щоб надіслати цю інформацію (щойно ви її отримаєте) на особисті контактні адреси електронної пошти людей", - сказано в листі.