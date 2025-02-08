У Трампа готуються відновити затримання сімей іммігрантів, - NBC News

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

За словами трьох джерел, Імміграційна та митна служба (ICE) готується найближчими днями опублікувати "запит пропозицій", у якому приватним тюремним компаніям буде запропоновано подати заявку на отримання контрактів на відновлення роботи місць утримання під вартою, призначених спеціально для сімей.

Видання зазначає, що під час правління Барака Обами і першого президентського терміну Трампа, у США затримували батьків разом із дітьми, але адміністрація Джо Байдена скасувала цю практику на початку 2021 року.

За Байдена сім'ям нелегальних іммігрантів, які проходять через імміграційну систему, дозволяли жити у США. При цьому главу сім'ї було включено до програми геолокаційного моніторингу, наприклад, браслета на щиколотці, навіть якщо сім'я мала бути депортована.

Відтоді, як минулого місяця Трамп повернувся в Білий дім, більшість арештів, здійснених імміграційною та митною поліцією, про які стало відомо, стосувалися дорослих чоловіків, які не перебувають у шлюбі.

Але незабаром це може змінитися, щойно сімейні центри утримання під вартою знову запрацюють. Наразі незрозуміло, чи має намір ICE побудувати нові потужності, чи просто заново відкрити попередні тюремні центри утримання сімей. Однак у будь-якому разі, служба вже стикається з дефіцитом бюджету.

Також NBC роз'яснило, чому ICE звернулися саме до приватних тюремних компаній. Річ у тім, що згідно з умовами мирової угоди 1997 року, даній службі заборонено утримувати сім'ї з дітьми у звичайних місцях утримання під вартою ICE, і вони повинні утримуватися там не більше 21 дня.