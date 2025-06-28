У Трампа готують укази для розвитку ШІ в перегонах із Китаєм, - Reuters

За словами джерел, кроки включають спрощення підключення проєктів з виробництва електроенергії до мережі, а також надання федеральних земель для будівництва центрів обробки даних, які необхідні для розширення технології штучного інтелекту (ШІ).

Виданню уточнили, що серед ідей, які розглядає адміністрація, - виявлення найбільш повно реалізованих енергетичних проєктів і їхнє переміщення вище в списку очікування підключення.

Також у президента США Дональда Трампа розглядають можливість спрощення процесу видачі дозволів для центрів обробки даних. Це може бути реалізовано шляхом створення загальнонаціонального дозволу на застосування Закону про чисту воду, замість того, щоб вимагати від компаній отримувати дозволи в кожному штаті.

Однак, як зазначає Reuters, будівництво та підключення нових електростанцій до мережі є серйозною перешкодою, оскільки для реалізації таких проєктів потрібні великі дослідження впливу. Зокрема, на них можуть піти роки. Крім того, наявна інфраструктура передачі електроенергії перевантажена.

Розміщення центрів обробки даних теж пов'язане з труднощами, оскільки великі об'єкти вимагають багато місця і ресурсів. Крім цього, вони можуть зіткнутися з перешкодами під час зонування або протидією громадськості.

Водночас, як сказали джерела, укази Трампа могли б вирішити цю проблему, надавши забудовникам земельні ділянки, які перебувають у віданні Пентагону або Міністерства внутрішніх справ США.

Окремо агентство зазначило, що згідно з прогнозом консалтингової компанії Grid Strategies, у період із 2024 до 2029 року, попит на електроенергію в США зростатиме в 5 разів швидше, ніж прогнозувалося у 2022 році.

Водночас, згідно з новим звітом Deloitte, до 2035 року попит на електроенергію в центрах обробки даних ШІ може зрости більш ніж у 30 разів.

Додатково джерела повідомили Reuters, що адміністрація опублікує план дій у сфері ШІ та запланує публічні заходи, щоб привернути увагу громадськості до зусиль, про які йшлося вище.

Прагнення Трампа обігнати Китай

Агентство зазначає, що Трамп ставив на перше місце перемогу в боротьбі з Китаєм у сфері ШІ, а також у перший день перебування при владі оголосив про введення надзвичайної ситуації в галузі енергетики.

Захід спрямований на усунення всіх нормативних перешкод для буріння нафтових і газових свердловин, видобуток вугілля і найважливіших мінералів, а також будівництво нових газових і атомних електростанцій, щоб ввести в дію додаткові енергетичні потужності.

Також у січні він доручив своїй адміністрації підготувати план дій з розвитку ШІ, який має зробити "Америку світовою столицею в галузі штучного інтелекту" і знизити нормативні бар'єри, що перешкоджають його швидкому розвитку.

Цю доповідь, до якої увійдуть матеріали Ради нацбезпеки, має бути підготовлено до 23 липня. За словами двох джерел, Білий дім розглядає можливість оголосити 23 липня "Днем дій у сфері ШІ", щоб привернути увагу до доповіді і продемонструвати свою прихильність розвитку галузі.