У Трампа готовят указы для развития ИИ в гонке с Китаем, - Reuters

По словам источников, шаги включают упрощение подключения проектов по производству электроэнергии к сети, а также предоставление федеральных земель для строительства центров обработки данных, которые необходимы для расширения технологии искусственного интеллекта (ИИ).

Изданию уточнили, что среди рассматриваемых администрацией идей - выявление наиболее полно реализованных энергетических проектов и их перемещение выше в списке ожидания подключения.

Также у президента США Дональда Трампа рассматривают возможность упрощения процесса выдачи разрешений для центров обработки данных. Это может быть реализовано путем создания общенационального разрешения на применение Закона о чистой воде, вместо того, чтобы требовать от компаний получать разрешения в каждом штате.

Однако, как отмечает Reuters, строительство и подключение новых электростанций к сети является серьезным препятствием, поскольку для реализации таких проектов требуются обширные исследования воздействия. В частности, на них могут уйти годы. Кроме того, существующая инфраструктура передачи электроэнергии перегружена.

Размещение центров обработки данных тоже сопряжено с трудностями, поскольку крупные объекты требуют много места и ресурсов. Помимо этого, они могут столкнуться с препятствиями при зонировании или противодействием общественности.

В то же время, как сказали источники, указы Трампа могли бы решить эту проблему, предоставив застройщикам земельные участки, которые находятся в ведении Пентагона или Министерства внутренних дел США.

Отдельно агентство отметило, что согласно прогнозу консалтинговой компании Grid Strategies, в период с 2024 по 2029 год, спрос на электроэнергию в США будет расти в 5 раз быстрее, чем прогнозировалось в 2022 году..

В то же время, согласно новому отчету Deloitte, к 2035 году спрос на электроэнергию в центрах обработки данных ИИ может выросли более чем в 30 раз.

Дополнительно источники сообщили Reuters, что администрация опубликует план действий в области ИИ и запланирует публичные мероприятия, чтобы привлечь внимание общественности к усилиям, о которых говорилось выше.

Стремление Трампа обогнать Китай

Агентство отмечает, что Трамп по ставил во главу угла победу в борьбе с Китаем в области ИИ, а также в первый день пребывания у власти объявил о введении чрезвычайной ситуации в области энергетики.

Мера направлена на устранение всех нормативных препятствий для бурения нефтяных и газовых скважин, добычу угля и важнейших минералов, а также строительство новых газовых и атомных электростанций, чтобы ввести в строй дополнительные энергетические мощности.

Также в январе он поручил своей администрации подготовить план действий по развитию ИИ, который должен сделать "Америку мировой столицей в области искусственного интеллекта" и снизить нормативные барьеры, препятствующие его быстрому развитию.

Этот доклад, в который войдут материалы Совета нацбезопасности, должен быть подготовлен к 23 июля. По словам двух источников, Белый дом рассматривает возможность объявить 23 июля "Днем действий в области ИИ", чтобы привлечь внимание к докладу и продемонстрировать свою приверженность развитию отрасли.