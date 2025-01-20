У Трампа готують дзвінок Путіну: чого від розмови чекати Україні та що дасть перший контакт

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У Трампа готують розмову з Путіним: що відомо

За день до інавгурації наступний президент США знову виступив із миротворчими заявами.

"Я закінчу війну в Україні, припиню хаос на Близькому Сході та попереджу Третю світову війну. І ви й гадки не маєте, як близькі ми до цього", - сказав він під час мітингу на Capitol One Arena у Вашингтоні.

Ще до виборів Трамп обіцяв покласти край російсько-українській війні за 24 години після приведення до присяги. Але напередодні інавгурації, коли мало що вказує на те, що майже трирічна війна близька до завершення, можна з упевненістю сказати, що цю обіцянку виконано не буде.

Натомість Трамп і його команда сподіваються швидко почати роботу над мирним планом, який може бути реалізовано в перші місяці президентства, зокрема через пряму розмову з Володимиром Путіним.

Як пише CNN, він доручив помічникам організувати телефонний дзвінок найближчими днями. Команда почала підготовку першого контакту ще кілька тижнів тому, але досі незрозуміло, чи визначено дату.

Щойно Трамп офіційно обійме посаду, американські та російські особи зможуть всерйоз приступити до підготовки особистої зустрічі. Швейцарія і Сербія вже заявили, що готові прийняти такий саміт.

Прямі переговори з Путіним стануть відображенням різкого відходу від політики Джо Байдена, який побоювався, що особисті контакти не будуть корисними для врегулювання російсько-української війни. Трамп вважає інакше, і, за словами особи з його оточення, пряма взаємодія з Путіним - саме те, що треба для пошуку рішення, здатного покласти край війні, зазначає CNN.

Наразі невідомо, чи планує Трамп продовжувати стратегію з передачі Україні зброї та розвідданих. Крім того, що він виступає проти її вступу до НАТО, він не казав, на які гарантії готовий погодитися, щоб задовольнити українського лідера Володимира Зеленського. Він також не уточнював, хто платитиме за відновлення України, хоча, судячи з його минулих коментарів, це навряд чи будуть США.

Можливо, деяке світло проллється за результатами телефонної розмови з Путіним. Джерела CNN стверджують, що мета майбутнього дзвінка - обговорити можливість проведення особистої зустрічі найближчими місяцями, щоб спробувати покласти край війні в Україні.

Що можуть обговорювати Трамп і Путін щодо України

На сьогодні все вказує на те, що найближчими днями така розмова може відбутися.

"Боятися цього не варто, тому що рано чи пізно розмова все одно відбудеться. Найкраще, що може зробити Україна, - максимально підготувати оточення Трампа і донести наші основні застереження", - розповів РБК-Україна голова "Інституту Американістики", аналітика "Інтерньюз-Україна" Владислав Фарапонов.

За його словами, у Трампа є розуміння, чому не можна завершити війну швидко, і Україна працювала над тим, щоб сформувати це розуміння.

"Як і після виборів у США, найскладнішим завданням залишається зупинити бажання Трампа досягти іміджевої перемоги у вигляді переговорів і припинення вогню на будь-яких умовах", - зазначив співрозмовник.

Він також проводить паралелі з припиненням вогню в Секторі Газа, яке набуло чинності напередодні, 19 січня. Незважаючи на те, що в тих переговорах брав участь спецпредставник Трампа Стівен Віткофф, формально прорив на Близькому Сході може занести собі до активу адміністрація Джо Байдена і новому президенту теж потрібно показати навички миротворця, вважає Фарапонов.

Тому з високою ймовірністю основною темою розмови Трампа з Путіним буде припинення вогню в Україні.

"Не думаю, що Путін розповідатиме про свої імперські амбіції тощо. Насамперед ітиметься про припинення вогню", - додав аналітик.

Чи буде припинення вогню в Україні після першого контакту

Потенційно Трамп може домогтися припинення вогню в Україні. Але точно не після першого контакту з Путіним, вважає Фарапонов.

"З одного боку, Москва покаже зацікавленість, а з іншого - скаже "не все так просто" і висуне ще якісь вимоги. Так просто Путін не піде на припинення вогню і захоче поводити США за ніс. Для припинення вогню знадобиться кілька ітерацій", - зазначив співрозмовник.

Не виключено, що російський диктатор спробує виторгувати хоча б часткове скасування санкцій. Однак навряд чи це обговорюватимуть під час першого дзвінка. Найімовірніше, вже після того, як виманить Трампа на особисту зустріч, яка вважатиметься певним проривом для нової адміністрації США.

"Але в підсумку Путін буде шукати шляхи, щоб, грубо кажучи, обдурити Трампа: продемонструвати готовність до зустрічі і мирних переговорів, але потім висуне такі умови щодо України, на які Трамп не піде", - сказав Фарапонов.

Сама по собі зустріч важлива і для самого Путіна, оскільки останнім часом він особисто спілкувався тільки з лідерами Ірану, КНДР, Китаю і білоруським диктатором Олександром Лукашенком. А прямі переговори з новим президентом США стануть для нього злетом медійної та політичної активності.

При цьому якщо Путін наполягатиме на неможливих пунктах, Трамп відносно швидко зробить висновки щодо його договороздатності. Чи означає це, що американський президент у такому разі різко займе проукраїнську позицію, сказати складно.

"Насправді ми цього не знаємо, це дуже абстрактне питання. Хоча сценарій того, що Україна не йде на переговори і втрачає допомогу США, або Росія відмовляється від переговорів і Україна отримає більше допомоги, залишається реалістичним. Думаю, Трамп може дотримуватися такої конфігурації принаймні найближчими тижнями", - додав аналітик.

При підготовці використовувалися: заява Дональда Трампа, публікація CNN, коментар глави "Інституту Американістики", аналітика "Інтерньюз-Україна" Владислава Фарапонова.