У Трампа готовят звонок Путину: чего от разговора ждать Украине и что даст первый контакт

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У Трампа готовят разговор с Путиным: что известно

За день до инаугурации следующий президент США снова выступил с миротворческими заявлениями.

"Я закончу войну в Украине, прекращу хаос на Ближнем Востоке и предотвращу Третью мировую войну. И вы понятия не имеете, как близки мы к этому", - сказал он во время митинга на Capitol One Arena в Вашингтоне.

Еще до выборов Трамп обещал положить конец российско-украинской войне за 24 часа после приведения к присяге. Но накануне инаугурации, когда мало что указывает на то, что почти трехлетняя война близка к завершению, можно с уверенностью сказать, что это обещание выполнено не будет.

Вместо этого Трамп и его команда надеются быстро начать работу над мирным планом, который может быть реализован в первые месяцы президентства, в том числе посредством прямого разговора с Владимиром Путиным.

Как пишет CNN, он поручил помощникам организовать телефонный звонок в ближайшие дни. Команда начала подготовку первого контакта еще несколько недель назад, но до сих пор неясно, определена ли дата.

Как только Трамп официально вступит в должность, американские и российские лица смогут всерьез приступить к подготовке личной встречи. Швейцария и Сербия уже заявили, что готовы принять такой саммит.

Прямые переговоры с Путиным станут отражением резкого отхода от политики Джо Байдена, который опасался, что личные контакты не будут полезны для урегулирования российско-украинской войны. Трамп считает иначе, и, по словам человека из его окружения, прямое взаимодействие с Путиным - именно то, что нужно для поиска решения, способного положить конец войны, отмечает CNN.

Пока неизвестно, планирует ли Трамп продолжать стратегию по передаче Украине оружия и разведданных. Помимо того, что он выступает против ее вступления в НАТО, он не говорил, на какие гарантии готов согласиться, чтобы удовлетворить украинского лидера Владимира Зеленского. Он также не уточнял, кто будет платить за восстановление Украины, хотя, судя из его прошлых комментариев, это вряд ли будут США.

Возможно, некоторый свет прольется по результатам телефонного разговора с Путиным. Источники CNN утверждают, что цель будущего звонка - обсудить возможность проведения личной встречи в ближайшие месяцы, чтобы попытаться положить конец войне в Украине.

Что могут обсуждать Трамп и Путин по Украине

На сегодня все указывает на то, что в ближайшие дни такой разговор может состояться.

"Бояться этого не стоит, потому что рано или поздно разговор все равно состоится. Лучшее, что может сделать Украина, - максимально подготовить окружение Трампа и донести наши основные предостережения", - рассказал РБК-Украина глава "Института Американистики", аналитика "Интерньюз-Украина" Владислав Фарапонов.

По его словам, у Трампа есть понимание, почему нельзя завершить войну быстро, и Украина работала над тем, чтобы сформировать это понимание.

"Как и после выборов в США, самой сложной задачей остается остановить желание Трампа достичь имиджевой победы в виде переговоров и прекращения огня на любых условиях", - отметил собеседник.

Он также проводит параллели с прекращением огня в Секторе Газа, которое вступило в силу накануне, 19 января. Несмотря на то, что в тех переговорах участвовал спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф, формально прорыв на Ближнем Востоке может занести себе в актив администрация Джо Байдена и новому президенту тоже нужно показать навыки миротворца, считает Фарапонов.

Поэтому с высокой вероятностью основной темой разговора Трампа с Путиным будет прекращение огня в Украине.

"Не думаю, что Путин будет рассказывать о своих имперских амбициях и так далее. В первую очередь речь будет идти о прекращении огня", - добавил аналитик.

Будет ли прекращение огня в Украине после первого контакта

Потенциально Трамп может добиться прекращения огня в Украине. Но точно не после первого контакта с Путиным, полагает Фарапонов.

"С одной стороны, Москва покажет заинтересованность, а с другой - скажет "не все так просто" и выдвинет еще какие-то требования. Так просто Путин не пойдет на прекращение огня и захочет поводить США за нос. Для прекращения огня потребуется несколько итераций", - отметил собеседник.

Не исключено, что российский диктатор попытается выторговать хотя бы частичную отмену санкций. Однако вряд ли это будет обсуждать во время первого звонка. Скорее всего, уже после того, как выманит Трампа на личную встречу, которая будет считаться определенным прорывом для новой администрации США.

"Но в итоге Путин будет искать пути, чтобы, грубо говоря, обмануть Трампа: продемонстрировать готовность к встрече и мирным переговорам, но потом выдвинет такие условия по Украине, на которые Трамп не пойдет", - сказал Фарапонов.

Сама по себе встреча важна и для самого Путина, поскольку в последнее время он лично общался только с лидерами Ирана, КНДР, Китая и белорусским диктатором Александром Лукашенко. А прямые переговоры с новым президентом США станут для него взлетом медийной и политической активности.

При этом если Путин будет настаивать на невозможных пунктах, Трамп относительно быстро сделает выводы о его договороспособности. Означает ли это, что американский президент в таком случае резко займет проукраинскую позицию, сказать сложно.

"На самом деле мы этого не знаем, это очень абстрактный вопрос. Хотя сценарий того, что Украина не идет на переговоры и теряет помощь США, или Россия отказывается от переговоров и Украина получит больше помощи, остается реалистичным. Думаю, Трамп может придерживаться такой конфигурации по крайней мере в ближайшие недели", - добавил аналитик.

При подготовке использовались: заявление Дональда Трампа, публикация CNN, комментарий главы "Института Американистики", аналитика "Интерньюз-Украина" Владислава Фарапонова.