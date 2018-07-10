Трампа в Брюсселе встретили без особых почестей из-за футбола

Трампа не встречало руководство Бельгии

Президента США Дональда Трампа, который 10 июля прибыл в Брюссель в условиях повышенной безопасности для участия в саммите НАТО, не встречало руководство Бельгии. Об этом сообщил сайт газеты Le Soir.

Как известно, король Бельгии Филипп следил за матчем Франция - Бельгия. Там же находился и министр иностранных дел Дидье Рейндерс.

Кроме того, премьер-министр Бельгии Шарль Мишель смотрел этот матч в городе Брен-ле-Конт в фанатской зоне, устроенной в местном парке, так как там проживает футболист сборной Бельгии Эден Азар.

Le Soir сообщает, что встречать Трампа направили шефа протокола МИД, посла Франсуазу Гюстэн. На таком же уровне будут встречать и остальных из 29 глав государств, и правительств стран НАТО. Соответственно, никаких особых почестей и для президента США.

Напомним, 11-12 июля в Брюсселе состоится саммит НАТО. При этом ранее в Брюсселе активисты устроили марш "Трампу здесь не рады".