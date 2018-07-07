В Брюсселе прошел митинг против приезда Трампа на саммит НАТО

Активисты устроили в Бельгии марш "Трампу здесь не рады"

В Брюсселе (Бельгия) в субботу, 7 июля, активисты устроили марш "Трампу здесь не рады". В частности, речь идет о предстоящем визите президента Соединенных Штатов Америки (США) по случаю саммита НАТО 11-12 июля, передает Associated Press.

Так, в субботу по улицам столицы Бельгии в рамках марша "Трампу здесь не рады" прошли активисты из разных организации. В частности и те, что выступают за закрытие угольных и атомных станций, против расизма и сексизма и против мер строгой экономии.

По завершению марша состоялся концерт.

Фото: марш "Трампу здесь не рады" (twitter.com/USA_Politology)

Сообщается, что высказывания Трампа о странах-союзниках по НАТО относительно того, будто они недостаточно вкладывают в общую безопасность, возмутили европейских лидеров.

Поэтому протестующие в ходе марша призвали уменьшить военные бюджеты и перенаправить средства на развитие системы образования и возобновляемой энергетики.

Напомним, недавно канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что аннексия Россией Крыма и поддержка Москвой сепаратизма на востоке Украины стали основаниями для увеличения Германией расходов на оборону.