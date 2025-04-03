Трамп звільнив посадовців Ради нацбезпеки після зустрічі з конспірологинею, - ЗМІ

Про звільнення чиновників стало відомо після зустрічі Трампа з Лумер, яка відбулася у середу в Овальному кабінеті. За словами джерел Лумер увійшла до Білого дому з великим стосом паперів, що містили компромат на адресу багатьох членів Ради нацбезпеки.

Лора Лумер - ультраправа активістка і прихильниця теорій змови, яка раніше стверджувала, що теракт 11 вересня був організований зсередини. І вона жорстко засудила високопосадовців прямо перед радником президента США з нацбезпеки Майклом Волцем, який також був присутній на зустрічі.

"Нелояльні" до Трампа

За словами американського чиновника, Лумер заявила, що ці чиновники "нелояльні" до президента. Вона також була розлючена тим, що "неоконсерватори" змогли пройти перевірку на посади в адміністрації, маючи на увазі прихильників жорсткої зовнішньої політики, пов’язаної з епохою Джорджа Буша.

Одне з джерел зазначило, що звільнення стали прямим наслідком зустрічі з Лумер. За інформацією CNN, посади втратили щонайменше троє членів Ради з нацбезпеки - дорадчого органу при президентові США.

Серед трьох звільнених чиновників:

Браян Волш – директор з питань розвідки, колишній високопоставлений співробітник сенатора Марко Рубіо в Комітеті з розвідки Сенату.

Томас Будрі – старший директор з законодавчих питань, раніше працював директором з законодавчих ініціатив у конгресменському офісі Волца.

Девід Фейт – старший директор з питань технологій та національної безпеки, який працював у Держдепартаменті під час першої адміністрації Трампа.

Представники Ради нацбезпеки відмовилися коментувати кадрові рішення, заявивши, що це "внутрішні питання адміністрації". ЗМІ зазначають, що наразі невідомо, чи пов'язані звільнення із нещодавнім скандалом щодо використання чату Signal чи незахищеною електронною поштою американськими високопосадовцями. Однак ця хвиля звільнень стала однією з найгучніших чисток у Білому домі за останній час.