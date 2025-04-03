Трамп звільнив посадовців Ради нацбезпеки після зустрічі з конспірологинею, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп звільнив кількох високопосадовців Ради національної безпеки за порадою радикальної активістки та конспірологині Лори Лумер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios, CNN та The New York Times.
Про звільнення чиновників стало відомо після зустрічі Трампа з Лумер, яка відбулася у середу в Овальному кабінеті. За словами джерел Лумер увійшла до Білого дому з великим стосом паперів, що містили компромат на адресу багатьох членів Ради нацбезпеки.
Лора Лумер - ультраправа активістка і прихильниця теорій змови, яка раніше стверджувала, що теракт 11 вересня був організований зсередини. І вона жорстко засудила високопосадовців прямо перед радником президента США з нацбезпеки Майклом Волцем, який також був присутній на зустрічі.
За словами американського чиновника, Лумер заявила, що ці чиновники "нелояльні" до президента. Вона також була розлючена тим, що "неоконсерватори" змогли пройти перевірку на посади в адміністрації, маючи на увазі прихильників жорсткої зовнішньої політики, пов’язаної з епохою Джорджа Буша.
Одне з джерел зазначило, що звільнення стали прямим наслідком зустрічі з Лумер. За інформацією CNN, посади втратили щонайменше троє членів Ради з нацбезпеки - дорадчого органу при президентові США.
Серед трьох звільнених чиновників:
Представники Ради нацбезпеки відмовилися коментувати кадрові рішення, заявивши, що це "внутрішні питання адміністрації". ЗМІ зазначають, що наразі невідомо, чи пов'язані звільнення із нещодавнім скандалом щодо використання чату Signal чи незахищеною електронною поштою американськими високопосадовцями. Однак ця хвиля звільнень стала однією з найгучніших чисток у Білому домі за останній час.
Наприкінці березня у Сполучених Штатах спалахнув гучний скандал. Радник президента з питань нацбезпеки Майк Волц випадково додав редактора журналу The Atlantic Джеффрі Голдберга до групового чату, в якому обговорювалися плани авіаударів по об'єктах хуситів у Ємені.
З огляду на резонанс, віце-президент США Джей Ді Венс запропонував президенту Дональду Трампу звільнити Волца. Однак глава держави відмовився, щоб не дати "ліберальним ЗМІ" та демократам приводу заявити про свою правоту.
Крім того, вчора 2 квітня видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що Волц і його команда начебто користувалися незахищеною електронною поштою Google для ведення урядових справ.
Однак у Трампа заявили, що Волц не пересилав по Gmail секретну інформацію.
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