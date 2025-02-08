Трамп звільнив главу Націнального архіву США, причетну до його кримінальної справи

Президент США Дональд Трамп звільнив главу Національного архіву Коллін Шоган, яка причетна до його кримінальної справи. Хто обійме посаду замість неї, поки невідомо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
Як пише видання, у п'ятницю директор президентського персоналу Білого дому Серхіо Гор проінформував про ухвалене рішення в соцмережі Х. За його словами, національний архіваріус була звільнена за вказівкою Трампа.
"За вказівкою президента США Дональда Трампа архіваріус Сполучених Штатів була звільнена сьогодні ввечері. Ми дякуємо Коллін Шоган за її службу", - написав Гор.
NBC додало, що звільнивши Шоган, Трамп виконав дану в січні обіцянку змінити керівництво агенства, яке було замішане в кримінальній справі. Йдеться про справу, в якій Трампа звинувачували в неналежному поводженні з секретними документами.
Хто обійме посаду архіваріуса, Гор не уточнив. У повідомленні на сторінці в Linkedin, яка ймовірно належить Коллін Шоган, підтверджується факт звільнення.
"Сьогодні ввечері президент Трамп звільнив мене. Жодної причини або приводу не було названо. Для мене було честю служити 11-м архіваріусом Сполучених Штатів. Я ні про що не шкодую - я щодня робив усе можливе для Національного архіву та американського народу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що цього ж дня, 7 лютого (за місцевим часом), президент США анулював допуск до секретних даних своєму попереднику Джо Байдену.
Посилаючись на звіт спецпрокурора Роберта Хура від 2024 року, він заявив, що Байден страждає на "погану пам'ять" і навіть у "найкращі роки" йому не можна довіряти конфіденційну інформацію.
"Я завжди захищатиму нашу національну безпеку - ДЖО, ТЕБЕ ЗВІЛЬНЕНО. ЗРОБИМО АМЕРИКУ ЗНОВО ВЕЛИКОЮ!", - резюмував Трамп у своєму пості в соцмережі Truth Social.
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