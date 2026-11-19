Президент США Дональд Трамп після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним розпочав переговори з лідером Китаю Сі Цзінпіном. Він вже встиг зробити заяву про війну в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Президент США назвав китайського лідера "другом" і заявив про особливі відносини між країнами.
"Ніхто ніде не може зробити те, що можемо зробити ми", - сказав Трамп.
Він заявив, що США та Китай налагодили справедливі відносини щодо мит і відновлюють баланс у торгівлі.
Трамп також зазначив, що США та Китай прагнуть надати допомогу у врегулюванні війни Росії проти України.
"Я розраховую на допомогу Китаю щодо війни між Росією та Україною. Я хотів би, щоб вона закінчилася. Думаю, у цьому я цілком можу говорити від імені обох нас", - сказав лідер США.
За його словами, зустріч із Путіним заклала основу для подальшої успішної тристоронньої зустрічі Росії, США та Китаю.
Американський президент заявив, що планує обговорити питання припинення війни в Україні під час майбутньої тристоронньої зустрічі з Путіним та Сі Цзіньпіном.
Існували сумніви щодо того, чи потрапить питання України до порядку денного тристоронньої зустрічі, але, за повідомленнями, це було метою Путіна.
Нагадаємо, 19 листопада президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрілися в китайському Шеньчжені на полях саміту АТЕС. Трамп одразу ж назвав Путіна своїм другом і висловив сподівання на продуктивну зустріч.
Путін і Трамп обговорили війну в Україні та питання двосторонніх відносин. Спільних заяв для ЗМІ лідери робити не стали.