Трамп зупинив застосування закону США про заборону бізнесу давати хабарі чиновникам за кордоном

Указ Трампа призупиняє виконання майже півстолітнього закону про боротьбу з корупцією за кордоном (FCPA) і доручає генеральній прокурорці Пем Бонді переглянути поточні та минулі дії, пов'язані із законом, і підготувати нові керівні принципи щодо його виконання.

Закон, ухвалений 1977 року, забороняє компаніям, що працюють у Сполучених Штатах, давати хабарі іноземним чиновникам. Згодом він став керівною силою для того, як американські компанії працюють за кордоном.

"Це означатиме набагато більше можливостей для бізнесу для Америки", - заявив Трамп журналістам під час підписання указу в Овальному кабінеті.

Трамп хотів скасувати FCPA під час свого першого терміну на посаді. Він назвав його "жахливим законом" і сказав, що "світ сміється над нами" за його застосування.

Антикорупційна організація Transparency International заявила, що закон FCPA вивів Сполучені Штати в лідери в боротьбі з глобальною корупцією.

Виконавчий директор Transparency International US Гері Калман сказав у своїй заяві, що указ Трампа "знижує - і може прокласти шлях до повної ліквідації - перлини в боротьбі США з глобальною корупцією".

Зниження "конкурентоспроможності"

В інформаційному бюлетені Білого дому йдеться, що закон робить американські компанії менш конкурентоспроможними.

"Американські компанії страждають від надмірного застосування закону FCPA, оскільки їм заборонено використовувати практику, поширену серед міжнародних конкурентів, що створює нерівні умови гри", - йдеться в заяві.

В інформаційному бюлетені також ідеться, що директива Трампа вимагає від Міністерства юстиції "переглянутих, розумних принципів правозастосування", які не перешкоджатимуть американським фірмам конкурувати за кордоном.

За минулі роки широке коло багатонаціональних компаній потрапило під пильну увагу Міністерства юстиції у зв'язку з цим законом, включно з Goldman Sachs, Glencore і Walmart.