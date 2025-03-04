Трамп зупинив військову допомогу Україні без консультацій із союзниками, - МЗС Польщі
Рішення адміністрації президента США Дональда Трампа призупинити військову допомогу США Україні було ухвалено без консультацій із союзниками. Це матиме політичні наслідки.
Про це заявив прес-секретар МЗС Польщі Павел Вронський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Це дуже важливе рішення, і ситуація дуже серйозна", - сказав він.
За його словами, велике політичне значення матиме той факт, що рішення "було ухвалено без будь-якої інформації або консультацій ні з союзниками по НАТО, ні з групою Ramstein, яка бере участь у підтримці України в її боротьбі".
Крім того, прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що Польща буде в більшій безпеці, якщо Україна буде здатна захистити себе від російської агресії.
"Суверенна Україна, прозахідна і здатна захистити себе від російської агресії, означає сильнішу і безпечнішу Польщу. У політичній смуті і зростаючому хаосі це найголовніше. Той, хто ставить під сумнів цю очевидну істину, сприяє тріумфу Путіна", - написав він у мережі Х.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп призупинив військову допомогу Україні. Інформацію про це 3 березня підтвердив Білий дім.
Трамп наказав поставити на паузу процес передачі озброєння міністру оборони США Піту Гегсету. Постачання військового обладнання США, яке зараз не перебуває в Україні, буде призупинено. Зокрема, це зброя, яка перебуває в дорозі на літаках і кораблях, або та, що очікує відправки в транзитних зонах у Польщі.