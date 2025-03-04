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Трамп остановил военную помощь Украине без консультаций с союзниками, - МИД Польши

Польша, Вторник 04 марта 2025 12:31
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Трамп остановил военную помощь Украине без консультаций с союзниками, - МИД Польши Фото: Павел Вронский (gov.pl)
Автор: Александр Белоус

Решение администрации президента США Дональда Трампа приостановить военную помощь США Украине было принято без консультаций с союзниками. Это будет иметь политические последствия.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Польши Павел Вронский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Это очень важное решение, и ситуация очень серьезная", - сказа он.

По его словам, большое политическое значение будет иметь тот факт, что решение "было принято без какой-либо информации или консультаций ни с союзниками по НАТО, ни с группой Ramstein, которая участвует в поддержке Украины в ее борьбе".

Кроме того, премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша будет в большей безопасности, если Украина будет способна защитить себя от российской агрессии.

"Суверенная Украина, прозападная и способная защитить себя от российской агрессии, означает более сильную и безопасную Польшу. В политической смуте и растущем хаосе это самое главное. Тот, кто подвергает сомнению эту очевидную истину, способствует триумфу Путина", - написал он в сети Х.

Напомним, президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине. Информацию об этом 3 марта подтвердил Белый дом.

Трамп приказал поставить на паузу процесс передачи вооружения министру обороны США Питу Гегсету. Поставки военного оборудования США, которое сейчас не находится в Украине, будут приостановлены. В частности, это оружие, которое находится в пути на самолетах и кораблях, или то, что ожидает отправки в транзитных зонах в Польше.

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