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Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні

Україна, Вівторок 16 січня 2024 14:28
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Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Дональд Трамп заявив, що готовий "дуже швидко" вирішити ситуацію з війною в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в Айові.

"Ситуація з Україною настільки жахлива... І ми збираємося вирішити це, ми збираємося вирішити це дуже швидко", - сказав він.

За його словами, він "прекрасно ладнає" з Путіним і це, на його думку, більше плюс, ніж мінус.

"Ми з Путіним чудово ладнаємо. Ми дуже добре ладнаємо. Це добре, а не погано", - запевнив він.

У зв'язку з цим Трамп не виключив, що йому вдасться залучити до вирішення питання щодо України не лише главу Кремля Володимира Путіна, а й президента України Володимира Зеленського.

"Я дуже добре знаю президента Путіна, я дуже добре знаю Зеленського, я можу залучити його, ми вирішимо це дуже швидко. Цього (війни, - ред.) ніколи не мало статися", - додав Трамп.

Вибори у США

Президентські вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден. Від республіканців, крім Дональда Трампа, у фаворитах екс-посол США в ООН Ніккі Хейлі.

У грудні Трампа виключили з виборчого бюлетеня на праймеріз у штаті Мен. Крім того, Верховний суд штату Колорадо також заборонив Трампу брати участь у праймериз на його території. У той же час Трамп переміг на внутрішньопартійних виборах республіканців в Айові.

Докладніше про головні теми виборів у США - у матеріалі РБК-Україна.

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