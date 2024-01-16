Трамп сделал заявление об окончании войны в Украине

Дональд Трамп заявил, что готов "очень быстро" решить ситуацию с войной в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в Айове.

"Ситуация с Украиной настолько ужасна... И мы собираемся решить это, мы собираемся решить это очень быстро", - сказал он.

По его словам, он "прекрасно ладит" с Путиным и это, по его мнению, больше плюс, чем минус.

"Мы с Путиным прекрасно ладим. Мы очень хорошо ладим. Это хорошо, а не плохо", - уверил он.

В связи с этим, Трамп не исключил, что ему удастся привлечь к решению вопроса по Украине не только главу Кремля Владимира Путина, но и президента Украины Владимира Зеленского.

"Я очень хорошо знаю президента Путина, я очень хорошо знаю Зеленского, я могу привлечь его, мы решим это очень быстро. Этого (войны, - ред.) никогда не должно было произойти", - добавил Трамп.

Выборы в США

Президентские выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден. От республиканцев, кроме Дональда Трампа, в фаворитах экс-посол США в ООН Никки Хейли.

В декабре 2023 года Трампа исключили из избирательного бюллетеня на праймериз в штате Мэн. Кроме того, Верховный суд штата Колорадо также запретил Трампу участвовать в праймериз на его территории. В тоже время Трамп победил на внутрипартийных выборах республиканцев в Айове.

Подробнее о главных темах выборов в США - в материале РБК-Украина.