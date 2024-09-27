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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Трамп зробив заяву про війну в Україні після зустрічі із Зеленським

Фото: президент України Володимир Зеленський та експрезидент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Війну Росії проти України необхідно завершити. Це потрібно зробити шляхом "справедливої угоди".

Про це заявив кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами Трампа, у контексті війни Росії проти України він хоче "справедливої угоди для всіх".

Він також додав, що "багато чому навчився" на зустрічі з Зеленським.

У свою чергу, глава української держави зазначив, що необхідно зробити все, щоб натиснути на російського диктатора Володимира Путіна і зупинити війну.

Що передувало

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 вересня, провів зустріч із колишнім президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку.

Така подія стала досить несподіваною, оскільки ще кілька днів тому у Трампа відзначали, що він не планує зустрічатися з Зеленським під час його візиту до США.

Під час зустрічі український лідер мав представити Трампу план перемоги, який він уже обговорював із президентом США Джо Байденом та кандидатом у президенти США від демократів Камалою Гарріс.

Головні підсумки візиту Зеленського до США - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийДональд ТрампВійна в Україні