Трамп сделал заявление о войне в Украине после встречи с Зеленским

Войну России против Украины необходимо завершить. Это нужно сделать путем "справедливой сделки".
Об этом заявил кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По словам Трампа, в контексте войны России против Украины он хочет "справедливой сделки для всех".
Он также добавил, что "многому научился" на встрече с Зеленским.
В свою очередь глава украинского государства отметил, что необходимо сделать все, чтобы надавить на российского диктатора Владимира Путина и остановить войну.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 27 сентября, провел встречу с бывшим президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке.
Такое событие стало довольно неожиданным, поскольку еще несколько дней назад у Трампа отмечали, что он не планирует встречаться с Зеленским во время его визита в США.
В ходе встречи украинский лидер должен был представить Трампу план победы, который он уже обсуждал с президентом США Джо Байденом и кандидатом в президенты США от демократов Камалой Харрис.
Главные итоги визита Зеленского в США - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.