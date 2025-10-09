Трамп зробив заяву про принцип "двох держав" для Ізраїлю та Палестини

Дві держави для двох народів

Принцип "дві держави для двох народів" - це ідея мирного вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту. Згідно з цим підходом, Ізраїль і Палестина мають існувати як дві незалежні держави, що живуть поруч у мирі та безпеці.

Прихильники цієї концепції вважають, що Ізраїль залишиться домом для єврейського народу, а Палестина - для палестинців, зі своєю територією, урядом і контролем над внутрішніми справами.

Основою ідеї є поділ земель, які сьогодні вважаються спірними, передусім Сектора Гази, Східного Єрусалиму та Західного берега річки Йордан. Передбачається, що після взаємних домовленостей Ізраїль збереже свої безпечні кордони, а палестинці отримають можливість створити власну суверенну державу.

Водночас Ізраїль відмовляється визнавати Палестину як незалежну державу. Зокрема, прем'єр Біньямін Нетаньяху, реагуючи на визнання Палестини Францією, Британією та Канадою, називав такий крок ганьбою для Заходу.

Президент США Дональд Трамп також різко критикував таке рішення Франції, Британії та Канади.