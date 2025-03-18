Трамп зробив заяву про переговори з Путіним

Президент США Дональд Трамп вважає, що він провів хороші та продуктивні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Сторони працюватимуть над повним припиненням вогню між Україною та РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа в Truth Social .

"Моя сьогоднішня телефонна розмова з президентом Росії Путіним була дуже гарною і продуктивною. Ми домовилися про негайне припинення вогню по енергетиці та інфраструктурі, розуміючи, що ми будемо швидко працювати над повним припиненням вогню і, зрештою, над припиненням цієї жахливої війни між Росією та Україною", - написав американський лідер.

За словами Трампа, він обговорив з Путіним велику кількість елементів потенційної мирної угоди. Також вони торкнулися теми загибелі солдатів на полі бою.

"І президент Путін, і президент Зеленський (президент України Володимир Зеленський - ред.) хотіли б, щоб це закінчилося. Цей процес набув повної сили, і ми, сподіваюся, в ім'я всього людства, доведемо справу до кінця", - додав він.