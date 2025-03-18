Трамп зробив заяву про переговори з Путіним
Президент США Дональд Трамп вважає, що він провів хороші та продуктивні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Сторони працюватимуть над повним припиненням вогню між Україною та РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа в Truth Social.
"Моя сьогоднішня телефонна розмова з президентом Росії Путіним була дуже гарною і продуктивною. Ми домовилися про негайне припинення вогню по енергетиці та інфраструктурі, розуміючи, що ми будемо швидко працювати над повним припиненням вогню і, зрештою, над припиненням цієї жахливої війни між Росією та Україною", - написав американський лідер.
За словами Трампа, він обговорив з Путіним велику кількість елементів потенційної мирної угоди. Також вони торкнулися теми загибелі солдатів на полі бою.
"І президент Путін, і президент Зеленський (президент України Володимир Зеленський - ред.) хотіли б, щоб це закінчилося. Цей процес набув повної сили, і ми, сподіваюся, в ім'я всього людства, доведемо справу до кінця", - додав він.
Переговори Трампа і Путіна
Нагадаємо, сьогодні, 18 березня, президент США Дональд Трамп зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну. Їхні переговори тривали близько 2,5 години.
За підсумками переговорів стало відомо, що Путін відкинув пропозицію Трампа про безумовне повне припинення вогню. Натомість диктатор погодився припинити тільки удари по об'єктах енергетичної інфраструктури.
Як пояснив у коментарі Youtube-каналу РБК-Україна політтехнолог Тарас Загородній, Путін погодився на такий крок, оскільки Росія сильно страждає від постійних українських атак на нафтопереробні заводи.
Детально про переговори Трампа і Путіна - в матеріалі РБК-Україна.
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