Трамп сделал заявление о переговорах с Путиным
Президент США Дональд Трамп считает, что он провел хорошие и продуктивные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Стороны будут работать над полным прекращением огня между Украиной и РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа в Truth Social.
"Мой сегодняшний телефонный разговор с президентом России Путиным был очень хорошим и продуктивным. Мы договорились о немедленном прекращении огня по энергетике и инфраструктуре, понимая, что мы будем быстро работать над полным прекращением огня и, в конечном счете, над прекращением этой ужасной войны между Россией и Украиной", - написал американский лидер.
По словам Трампа, он обсудил с Путиным большое количество элементов потенциального мирного соглашения. Также они коснулись темы гибели солдат на поле боя.
"И президент Путин, и президент Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский - ред.) хотели бы, чтобы это закончилось. Этот процесс вступил в полную силу, и мы, надеюсь, во имя всего человечества, доведем дело до конца", - добавил он.
Переговоры Трампа и Путина
Напомним, сегодня, 18 марта, президент США Дональд Трамп позвонил российскому диктатору Владимиру Путину. Их переговоры длились около 2,5 часа.
По итогам переговоров стало известно, что Путин отверг предложение Трампа о безусловном полном прекращении огня. Взамен диктатор согласился прекратить только удары по объектам энергетической инфраструктуры.
Как объяснил в комментарии Youtube-каналу РБК-Украина политтехнолог Тарас Загородний, Путин согласился на такой шаг, поскольку Россия сильно страдает от постоянных украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы.
Детально о переговорах Трампа и Путина - в материале РБК-Украина.
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