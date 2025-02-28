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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Трамп зробив заяву про майбутні поставки зброї Україні

Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Президент США Дональд Трамп висловився про майбутні поставки зброї Україні. За його словами, США не прагуть надсилати багато зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми не прагнемо надсилати багато зброї, ми прагнемо закінчити війну… Відповідь - так", - сказав він.

Трамп також висловив сподівання, що США не доведеться надсилати багато (зброї, - ред), тому що він "з нетерпінням" чекє, щоб це (припинення війни, - ред.) "було зроблено швидко".

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Постачання зброї США в Україну

На початку 2025 року колишній заступник спікера глави Пентагону Сабріна Сінгх заявляла, що адміністрація 46-го президента США Джо Байдена не встигне реалізувати всю суму в рамках схваленого у 2024-му Конгресом фінансування допомоги.

Пізніше, вступивши на посаду президента, Трамп заявив, що США може продовжувати допомогу Україні в обмін на українські рідкоземельні метали.

Донедавна призупинили постачання озброєння в Україну. Однак уже на початку лютого їх було відновлено.

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Володимир ЗеленськийДональд ТрампВійна в Україні