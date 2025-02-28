Трамп зробив заяву про майбутні поставки зброї Україні

Постачання зброї США в Україну

На початку 2025 року колишній заступник спікера глави Пентагону Сабріна Сінгх заявляла, що адміністрація 46-го президента США Джо Байдена не встигне реалізувати всю суму в рамках схваленого у 2024-му Конгресом фінансування допомоги.

Пізніше, вступивши на посаду президента, Трамп заявив, що США може продовжувати допомогу Україні в обмін на українські рідкоземельні метали.

Донедавна призупинили постачання озброєння в Україну. Однак уже на початку лютого їх було відновлено.

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