Трамп сделал заявление о будущих поставках оружия Украине

Поставки оружия США в Украину

В начале 2025 года бывший заместитель спикера главы Пентагона Сабрина Сингх заявляла, что администрация 46-го президента США Джо Байдена не успеет реализовать всю сумму в рамках одобренного в 2024-м Конгрессом финансирования помощи.

Позже, вступив в должность президента, Трамп заявил, что США могут продолжать помощь Украине в обмен на украинские редкоземельные металлы.

До недавнего времени приостановили поставки вооружения в Украину. Однако уже в начале февраля они были возобновлены.

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