Трамп зробив першу заяву після підписання угоди про надра між Україною та США

Американський президент Дональд Трамп вперше прокоментував угоду про надра після того, як її підписали Україна та США. Він вважає, що США отримають більше, ніж вкладуть.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа в ефірі NewsNation.
Відповідаючи на запитання про те, чи може ця угода якимось чином "стримувати" російського диктатора Володимира Путіна, Трамп відповів: "Ну, це може бути".
"Ми уклали сьогодні угоду, за якою ми отримаємо, знаєте, набагато більше в теорії, ніж 350 млрд доларів, але я хотів бути захищеним", - сказав Трамп.
За його словами, саме таку суму його попередник Джо Байден передав Україні у вигляді готівки та військової техніки. Трамп знову повторив, що США надали Україні набагато більше допомоги, ніж Європа.
Трамп заявив, що сказав президенту України Володимиру Зеленському під час їхньої зустрічі у Ватикані перед похороном Папи Римського Франциска, що "це дуже добре", якщо він підпише угоду, тому що "Росія набагато більша і набагато сильніша".
Нагадаємо, що Україна та США підписали угоду про економічну співпрацю, більш відому як угоду про українські надра. У рамках цієї угоди США отримають доступ до ресурсів України, але контроль залишаються за Україною.
Також спільно з США буде створений Інвестиційний фонд з відбудови України. Його керування буде розподілено 50/50, а жодна зі сторін не матиме переважаючого голосу.
Раніше, 17 квітня, Україна та США підписали меморандум, який зафіксував спільні наміри країн укласти масштабну угоду про економічне партнерство.
Варто додати, що угоду про партнерство повинна ратифікувати Верховна Рада.
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