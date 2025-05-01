Трамп зробив першу заяву після підписання угоди про надра між Україною та США

Відповідаючи на запитання про те, чи може ця угода якимось чином "стримувати" російського диктатора Володимира Путіна, Трамп відповів: "Ну, це може бути".

"Ми уклали сьогодні угоду, за якою ми отримаємо, знаєте, набагато більше в теорії, ніж 350 млрд доларів, але я хотів бути захищеним", - сказав Трамп.

За його словами, саме таку суму його попередник Джо Байден передав Україні у вигляді готівки та військової техніки. Трамп знову повторив, що США надали Україні набагато більше допомоги, ніж Європа.

Трамп заявив, що сказав президенту України Володимиру Зеленському під час їхньої зустрічі у Ватикані перед похороном Папи Римського Франциска, що "це дуже добре", якщо він підпише угоду, тому що "Росія набагато більша і набагато сильніша".