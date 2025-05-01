Трамп сделал первое заявление после подписания сделки о недрах между Украиной и США

Отвечая на вопрос о том, может ли эта сделка каким-то образом "сдерживать" российского диктатора Владимира Путина, Трамп ответил: "Ну, это может быть".

"Мы заключили сегодня соглашение, по которому мы получим, знаете, гораздо больше в теории, чем 350 млрд долларов, но я хотел быть защищенным", - сказал Трамп.

По его словам, именно такую сумму его предшественник Джо Байден передал Украине в виде наличных денег и военной техники. Трамп снова повторил, что США предоставили Украине гораздо больше помощи, чем Европа.

Трамп заявил, что сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время их встречи в Ватикане перед похоронами Папы Римского Франциска, что "это очень хорошо", если он подпишет соглашение, потому что "Россия намного больше и намного сильнее".