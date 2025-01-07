Трамп зробив нову заяву щодо війни в Україні

Під час пресконференції в резиденції Мар-а-Лаго у Трампа запитали, чи взяв би він на себе зобов’язання підтримувати Україну під час переговорів з Росією.

"Ну, я б не сказав вам, якби це було так", - відповів він.

Трамп також заявив, що Путін постійно наголошував, що Україна не повинна мати жодних зв'язків із НАТО.

"Це начебто було висічено в камені. А потім Байден сказав, що Україна повинна мати можливість приєднатися до НАТО. Таким чином Росія отримує НАТО просто біля свого порога", - зазначив він.

На думку Трампа, саме такі заяви Байдена призвели до війни. Таким чином, він поклав відповідальність за початок повномасштабного вторгнення Росії на чинну адміністрацію США.

На запитання журналіста, коли саме Штати заперечували можливість вступу України до НАТО, Трамп відповів: "Я вважаю, що це завжди було зрозуміло".

"Насправді, у них була угода, а потім Байден її порушив. Угода, яка б задовольнила Україну та всіх інших. Але Байден сказав: 'Ні, ви повинні мати можливість вступити до НАТО'", - додав Трамп.

Чи зустрінеться Трамп з Путіним

Під час інтерв’ю Трамп заявив, що війна Росії проти України значно ускладнилася. Він вважає, що ситуація може призвести до подальшої ескалації.

"Ця війна може стати набагато гіршою, ніж зараз", - наголосив він.

У Трампа також запитали, як швидко він планує зустрітися з Путіним, щоб обговорити ситуацію в Україні.

"Ну, я не можу вам цього сказати, але знаю, що Путін хотів би зустрітися. Я не думаю, що це буде доречно, якщо я зроблю це до 20-го числа", - зазначив він.

Трамп підсумував: "Це війна, якої не повинно було бути. Я гарантую вам: якби я був президентом, цієї війни ніколи б не сталося".

Погрози Трампа вийти з НАТО

Нагадаємо, під час першої каденції Дональд Трамп наполягав, щоб країни НАТО збільшили оборонні витрати до щонайменше 2% від ВВП. Він закликав союзників виконувати свої фінансові зобов'язання перед Альянсом.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну пришвидшило процес зростання військових бюджетів західних країн. Колишній президент Європейської ради Шарль Мішель заявляв про необхідність переведення економік ЄС у "військовий режим" через загрозу з боку РФ.

Також Трамп пообіцяв говорити з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, щоб завершити війну.