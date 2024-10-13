Трамп зробив новий прогноз про Третю світову війну

Не перша заява Трампа про Третю світову війну

У листопаді у США відбудуться вибори президента. На даний момент кандидатами на цю посаду є республіканець Дональд Трамп та представниця демократів Камала Гарріс.

При цьому останнім часом Трамп не вперше порушує тему Третьої світової війни. Так, ще у липні Трамп говорив, що конфлікти на Близькому Сході можуть перерости у Третю світову війну, якщо він програє вибори 2024 року.

Додамо, що про Третю світову війну Трамп говорив і у 2016 році у контексті окупованого українського півострова. Тоді Трамп заявляв про загрозу Третьої світової війни саме через Крим.

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