Трамп сделал новый прогноз о Третьей мировой войне

Не первое заявление Трампа о Третьей мировой войне

В ноябре в США пройдут выборы президента. На данный момент кандидатами на этот пост являются республиканец Дональд Трамп и представительница демократов Камала Харрис.

При этом за последнее время Трамп не впервые поднимает тему Третьей мировой войны. Так, еще в июле Трамп говорил, что конфликты на Ближнем Востоке могут перерасти в Третью мировую войну, если он проиграет выборы 2024 года.

Добавим, что о Третьей мировой войне Трамп говорил и в 2016 году в контексте оккупированого украинского полуострова. Тогда Трамп заявлял об угрозе Третьей мировой войны именно из-за Крыма.

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