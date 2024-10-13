Трамп сделал новый прогноз о Третьей мировой войне

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Третья мировая война может начаться через три-четыре месяца. Также он упомянул о войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время митинга в Калифорнии.

"Это говорит вам... у нас проблема. Я действительно беспокоюсь о следующих трех месяцах, правда. Я беспокоюсь о следующих 3,5, четырех месяцах. Мы окажемся в мировой войне из-за этого, из-за людей, которые у нас есть", - сказал он. Кроме того, политик считает, что в случае своей победы на президентских выборах он сможет урегулировать войну в Украине и "остановить хаос на Ближнем Востоке".