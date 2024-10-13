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Трамп сделал новый прогноз о Третьей мировой войне

США, Воскресенье 13 октября 2024 11:59
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Трамп сделал новый прогноз о Третьей мировой войне Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Третья мировая война может начаться через три-четыре месяца. Также он упомянул о войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время митинга в Калифорнии.

"Это говорит вам... у нас проблема. Я действительно беспокоюсь о следующих трех месяцах, правда. Я беспокоюсь о следующих 3,5, четырех месяцах. Мы окажемся в мировой войне из-за этого, из-за людей, которые у нас есть", - сказал он.

Кроме того, политик считает, что в случае своей победы на президентских выборах он сможет урегулировать войну в Украине и "остановить хаос на Ближнем Востоке".

Не первое заявление Трампа о Третьей мировой войне

В ноябре в США пройдут выборы президента. На данный момент кандидатами на этот пост являются республиканец Дональд Трамп и представительница демократов Камала Харрис.

При этом за последнее время Трамп не впервые поднимает тему Третьей мировой войны. Так, еще в июле Трамп говорил, что конфликты на Ближнем Востоке могут перерасти в Третью мировую войну, если он проиграет выборы 2024 года.

Добавим, что о Третьей мировой войне Трамп говорил и в 2016 году в контексте оккупированого украинского полуострова. Тогда Трамп заявлял об угрозе Третьей мировой войны именно из-за Крыма.

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