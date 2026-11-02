Трамп зробив несподівану заяву про Маска на тлі загрози втрати контролю над Конгресом

Трамп відкинув припущення, що демократи можуть націоналізувати компанію Маска SpaceX. Водночас він запевнив, що захищатиме підприємця та його соратників, якщо ті стануть об'єктами розслідувань у Конгресі.

Серед них президент згадав Едварда Корістіна, який працював над проєктом Маска DOGE. Ця ініціатива була спрямована на скорочення державних програм.

Трампа також запитали, чи може такий захист передбачати превентивне помилування. Президент відповів ствердно.

"Я б це зробив, якби було потрібно, звичайно", - сказав він консервативній коментаторці Міранді Девайн в її подкасті Pod Force One. Трамп також додав, що навіть не став би над цим замислюватися.

Пояснюючи свою позицію, президент згадав рішення свого попередника Джо Байдена. Перед завершенням президентського терміну той помилував свого сина Гантера Байдена, а також кількох посадовців, які, за його побоюваннями, могли стати мішенями для переслідувань з боку нової адміністрації Трампа.

"Саме так вчинив Байден. Він помилував усіх", - заявив президент США.

Ілон Маск активно долучився до передвиборчої кампанії республіканців. Під час проміжних виборів він витратив сотні мільйонів доларів на підтримку кандидатів від цієї партії.