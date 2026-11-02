Трамп сделал неожиданное заявление о Маске на фоне угрозы потери контроля над Конгрессом

Трамп отверг предположение, что демократы могут национализировать компанию Маска SpaceX. В то же время, он заверил, что будет защищать предпринимателя и его соратников, если те станут объектами расследований в Конгрессе.

Среди них президент упомянул Эдварда Користина, работавшего над проектом Маска DOGE. Эта инициатива была направлена на сокращение государственных программ.

Трампа также спросили, может ли такая защита предусматривать превентивное помилование. Президент ответил утвердительно.

"Я бы это сделал, если бы было нужно, конечно", - сказал он консервативной комментаторке Миранда Девайн в ее подкасте Pod Force One. Трамп также добавил, что даже не стал бы над этим задумываться.

Объясняя свою позицию, президент упомянул решение своего предшественника Джо Байдена. Перед завершением президентского срока тот помиловал своего сына Гантера Байдена, а также нескольких должностных лиц, которые, по его опасениям, могли стать мишенями для преследований со стороны новой администрации Трампа.

"Именно так поступил Байден. Он помиловал всех", - заявил президент США.

Илон Маск активно присоединился к предвыборной кампании республиканцев. Во время промежуточных выборов он потратил сотни миллионов долларов на поддержку кандидатов этой партии.