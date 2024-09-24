Трамп зробив хамську заяву про Зеленського

Кандидат у президенти США Дональд Трамп, реагуючи на приїзд президента Володимира Зеленського до Нью-Йорка, назвав його "найкращим продавцем в історії", бо нібито після кожного візиту до США президент України повертається "з 60 мільярдами доларів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg. .

“Я бачу, що Зеленський тут. Я думаю, що Зеленський — найбільший продавець в історії: щоразу, коли він приїжджає до країни, він їде з 60 мільярдами доларів», — сказав Трамп під час мітингу у понеділок у Пенсільванії. Він заявив, що Зеленський нібито «сильно» хотів, щоб його опонент-демократ Камала Харріс перемогла на виборах. Експрезидент сказав, що він спробує підштовхнути Україну та Росію до столу переговорів, якщо переможе на виборах. "Якщо я виграю ці вибори, перше, що я зроблю, це зателефоную Зеленському та президенту Путіну і скажу: "Ви повинні укласти угоду, це безумство", — сказав Трамп. Зеленський про "мирний план" Трампа