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Трамп зробив хамську заяву про Зеленського

Вівторок 24 вересня 2024 05:15
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Трамп зробив хамську заяву про Зеленського Фото: експрезидент США Дональд Трамп (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Кандидат у президенти США Дональд Трамп, реагуючи на приїзд президента Володимира Зеленського до Нью-Йорка, назвав його "найкращим продавцем в історії", бо нібито після кожного візиту до США президент України повертається "з 60 мільярдами доларів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

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“Я бачу, що Зеленський тут. Я думаю, що Зеленський — найбільший продавець в історії: щоразу, коли він приїжджає до країни, він їде з 60 мільярдами доларів», — сказав Трамп під час мітингу у понеділок у Пенсільванії.

Він заявив, що Зеленський нібито «сильно» хотів, щоб його опонент-демократ Камала Харріс перемогла на виборах. Експрезидент сказав, що він спробує підштовхнути Україну та Росію до столу переговорів, якщо переможе на виборах.

"Якщо я виграю ці вибори, перше, що я зроблю, це зателефоную Зеленському та президенту Путіну і скажу: "Ви повинні укласти угоду, це безумство", — сказав Трамп.

Зеленський про "мирний план" Трампа

Зеленський заявив в інтерв'ю New Yorker, що Трамп не розуміє всієї складності конфлікту і у своїх заявах обходить питання про те, чи хоче він, щоб Київ здобув перемогу у війні.

Він не сприймає серйозно заяви Джей Ді Венса (кандидата у віце-президенти США від республіканців) щодо "мирного плану" Трампа, але вважає, що це небезпечні сигнали.

"Його послання, схоже, у тому, що Україна має принести жертву. Це повертає нас до питання про ціну та про те, хто її несе. Ідея про те, що світ має покласти край цій війні за рахунок України, неприйнятна", - наголосив президент України.

Він додав, що не вважає озвучену концепцію мирним планом. "Це була б жахлива ідея, якби хтось справді збирався її здійснити, змусити Україну взяти на себе витрати на припинення війни, відмовившись від своїх територій", - зазначив Зеленський.

Пропозиції Трампа зводяться до заморожування війни та фактично до капітуляції у політичному сенсі. Докладніше про "план Трампа" та про те, чому він не влаштує Україну, – у матеріалі РБК-Україна.

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Дональд Трамп Володимир Зеленський Війна Росії проти України
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