Трамп зробив чергову заяву про російську загрозу для Гренландії

Що передувало

Раніше повідомлялось, що Трамп виступає за передання Гренландії під контроль Сполучених Штатів з метою розміщення там елементів системи протиракетної оборони "Золотий купол". Він застерігає, що у разі відсутності швидкої реакції з боку НАТО цей стратегічно важливий острів може потрапити під вплив Росії або Китаю.

На думку американської сторони, Сполучені Штати змушені брати на себе провідну роль, оскільки європейські союзники не демонструють достатньої готовності захищати критично важливі регіони.

Зазначається, що ідея придбання або встановлення контролю над Гренландією не є новою і обговорюється американськими адміністраціями понад сто років. Острів розглядається як важливий елемент національної безпеки США.

Водночас у столиці Гренландії – Нууку – спостерігається відчутне зростання попиту на товари для виживання та продукти тривалого зберігання. Місцеві мешканці, реагуючи на заяви зі США, висловлюють занепокоєння можливими зовнішніми загрозами для острова.

Також вчора, 18 січня, у Міністерстві фінансів США заявили, що інтерес Вашингтона до Гренландії продиктований стратегічними міркуваннями і ослабленням ролі Європи в питаннях колективної безпеки.