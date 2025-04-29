Трамп зобов'язав водіїв вантажівок у США говорити англійською: підписано указ

Що передувало

Нагадаємо, минулого місяця Трамп підписав окремий указ, яким оголосив англійську мову офіційною мовою США.

Це був перший випадок в історії Америки, коли офіційну мову було призначено на національному рівні. Також наказ скасував мандат, підписаний президентом Біллом Клінтоном, який вимагав від агентств надавати допомогу тим, хто не говорить англійською. При цьому агентствам, як і раніше, дозволено пропонувати послуги іншими мовами.

CNN додає, що накази надійшли на тлі агресивної боротьби Трампа з нелегальною імміграцією та кроків із реформування імміграційної системи США.

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