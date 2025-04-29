Трамп обязал водителей грузовиков в США говорить по-английски: подписан указ

Что предшествовало

Напомним, в прошлом месяце Трамп подписал отдельный указ, которым объявил английский язык официальным языком США.

Это был первый случай в истории Америки, когда официальный язык был назначен на национальном уровне. Также приказ отменил мандат, подписанный президентом Биллом Клинтоном, который требовал от агентств предоставлять помощь тем, кто не говорит по-английски. При этом агентствам по-прежнему разрешено предлагать услуги на других языках.

CNN добавляет, что приказы поступили на фоне агрессивной борьбы Трампа с нелегальной иммиграцией и шагов по реформированию иммиграционный системы США.

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