Трамп зобов'язав водіїв вантажівок у США говорити англійською: підписано указ

Президент США Дональд Трамп підписав указ, що зобов'язує водіїв вантажівок вільно говорити англійською.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У документі цей захід охарактеризовано як "вимогу безпеки для професійних водіїв, що не підлягає обговоренню". "Моя адміністрація забезпечуватиме дотримання закону для захисту безпеки американських далекобійників, водіїв, пасажирів та інших осіб, зокрема шляхом дотримання правил гарантування безпеки, які гарантують, що будь-яка особа за кермом комерційного транспортного засобу має належну кваліфікацію і володіє нашою національною мовою - англійською", - йдеться в указі.