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Трамп обязал водителей грузовиков в США говорить по-английски: подписан указ

Вторник 29 апреля 2025 05:50
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Трамп обязал водителей грузовиков в США говорить по-английски: подписан указ Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп подписал указ, обязывающий водителей грузовиков свободно говорить по-английски.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В документе эта мера охарактеризована как "неподлежащее обсуждению требование безопасности для профессиональных водителей".

"Моя администрация будет обеспечивать соблюдение закона для защиты безопасности американских дальнобойщиков, водителей, пассажиров и других лиц, в том числе путем соблюдения правил обеспечения безопасности, которые гарантируют, что любой человек за рулем коммерческого транспортного средства имеет надлежащую квалификацию и владеет нашим национальным языком - английским", - сказано в указе.

Что предшествовало

Напомним, в прошлом месяце Трамп подписал отдельный указ, которым объявил английский язык официальным языком США.

Это был первый случай в истории Америки, когда официальный язык был назначен на национальном уровне. Также приказ отменил мандат, подписанный президентом Биллом Клинтоном, который требовал от агентств предоставлять помощь тем, кто не говорит по-английски. При этом агентствам по-прежнему разрешено предлагать услуги на других языках.

CNN добавляет, что приказы поступили на фоне агрессивной борьбы Трампа с нелегальной иммиграцией и шагов по реформированию иммиграционный системы США.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
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