Трамп знову заявив, що Путін відповість Україні на "Павутину"

"Те, що відбувається з Росією, Україною та іншими речами, про які ми говоримо, але особливо з Росією та Україною... Я хотів би, щоб це закінчилося, і, можливо, це закінчиться. Але надходять новини, що йдуть бої. Кілька днів тому дещо сталося (йдеться про українську операцію "Павутина" - ред.), і тепер іде відповідь. І, знаєте, все триває. Це погано. Я незадоволений цим", - заявив Трамп.

При цьому американський лідер додав, що він розраховує, що кровопролиття між Україною і Росією зрештою вдасться зупинити.

Він знову нагадав, що у війні між Україною і Росією щотижня 5-6 тисяч солдатів нібито гинуть. Звідки саме Трамп узяв цю статистику - невідомо.