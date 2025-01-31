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Трамп сказав, що вимагатиме від БРІКС, щоб США не ввели 100% мита

П'ятниця 31 січня 2025 06:18
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Трамп сказав, що вимагатиме від БРІКС, щоб США не ввели 100% мита Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп знову заявив, що країнам БРІКС загрожують 100% мита. Це станеться в разі, якщо об'єднання створить власну валюту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Трампа в його соцмережі Truth Social.

За словами президента Сполучених Штатів, ідея про те, що країни БРІКС намагаються відмовитися від долара, поки США стоять осторонь і спостерігають - закінчена.

"Ми вимагатимемо зобов'язання від цих, здавалося б, ворожих країн, що вони не створюватимуть нової валюти БРІКС, не підтримуватимуть жодну іншу валюту для заміни могутнього долара США, інакше вони зіштовхнуться зі 100% тарифами і можуть попрощатися з продажами на чудовому ринку США. Вони можуть піти і знайти іншу країну-ло*а", - написав Трамп.

Також він наголосив, що немає жодного шансу, що БРІКС замінить американський долар у міжнародній торгівлі або де-небудь ще. Зі свого боку, будь-яка країна, яка спробує це зробити, "повинна приготуватися до тарифів і попрощатися з Америкою".

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