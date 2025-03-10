Трамп знову націлився на Гренландію: обіцяє зробити жителів багатими
Президент США Дональд Трамп знову заявив про намір ввести Гренландію під протекторат Сполучених Штатів. Він обіцяє жителям острова нові робочі місця та інвестиції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Трампа у соцмережі Truth Social.
В одному з останніх дописів у неділю, 9 березня, президент знову висловив сильне бажання заволодіти найбільшим у світі островом.
"Як я чітко дав зрозуміти під час мого спільного звернення до Конгресу, Сполучені Штати рішуче підтримують право народу Гренландії визначати своє власне майбутнє", - написав він.
Трамп додав, що США надалі будуть дбати про безпеку жителів острова, "як ми це робили з часів Другої світової війни" та пообіцяв їм солідні інвестиції.
"Ми готові інвестувати мільярди доларів, щоб створити нові робочі місця і ЗРОБИТИ ВАС БАГАТШИМИ. І якщо ви так вирішите, ми вітаємо вас як частину найвеличнішої нації в будь-якій точці світу, Сполучених Штатів Америки!", - написав глава Білого дому.
Зазіхання Трампа на Гренландію
Після обрання президентом, у грудні Дональд Трамп знову, як і під час першої каденції, почав заявляти про намір купити Гренландію. Однак влада острова відмовляється від такої ідеї, оскільки він досі частково перебуває під контролем Данії - країни-члена НАТО.
Під час виступу в Конгресі минулого тижня, Трамп заявив, що США потребують контролю над Гренландією для міжнародної світової безпеки і висловив тверде переконання, що "ми її отримаємо".
Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде відкинув заяви американського президента і заявив, що його народ і країна не продаються.
Раніше уряд країни заявив, що майбутнє Гренландії будуть визначати її жителі.
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