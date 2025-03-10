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Трамп знову націлився на Гренландію: обіцяє зробити жителів багатими

Понеділок 10 березня 2025 08:15
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Трамп знову націлився на Гренландію: обіцяє зробити жителів багатими Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент США Дональд Трамп знову заявив про намір ввести Гренландію під протекторат Сполучених Штатів. Він обіцяє жителям острова нові робочі місця та інвестиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Трампа у соцмережі Truth Social.

В одному з останніх дописів у неділю, 9 березня, президент знову висловив сильне бажання заволодіти найбільшим у світі островом.

"Як я чітко дав зрозуміти під час мого спільного звернення до Конгресу, Сполучені Штати рішуче підтримують право народу Гренландії визначати своє власне майбутнє", - написав він.

Трамп додав, що США надалі будуть дбати про безпеку жителів острова, "як ми це робили з часів Другої світової війни" та пообіцяв їм солідні інвестиції.

"Ми готові інвестувати мільярди доларів, щоб створити нові робочі місця і ЗРОБИТИ ВАС БАГАТШИМИ. І якщо ви так вирішите, ми вітаємо вас як частину найвеличнішої нації в будь-якій точці світу, Сполучених Штатів Америки!", - написав глава Білого дому.

Зазіхання Трампа на Гренландію

Після обрання президентом, у грудні Дональд Трамп знову, як і під час першої каденції, почав заявляти про намір купити Гренландію. Однак влада острова відмовляється від такої ідеї, оскільки він досі частково перебуває під контролем Данії - країни-члена НАТО.

Під час виступу в Конгресі минулого тижня, Трамп заявив, що США потребують контролю над Гренландією для міжнародної світової безпеки і висловив тверде переконання, що "ми її отримаємо".

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде відкинув заяви американського президента і заявив, що його народ і країна не продаються.

Раніше уряд країни заявив, що майбутнє Гренландії будуть визначати її жителі.

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