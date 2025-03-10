Трамп снова нацелился на Гренландию: обещает сделать жителей богатыми

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о намерении ввести Гренландию под протекторат Соединенных Штатов. Он обещает жителям острова новые рабочие места и инвестиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Трампа в соцсети Truth Social.

В одном из последних сообщений в воскресенье, 9 марта, президент снова выразил сильное желание завладеть крупнейшим в мире островом.

"Как я четко дал понять во время моего совместного обращения к Конгрессу, Соединенные Штаты решительно поддерживают право народа Гренландии определять свое собственное будущее", - написал он.

Трамп добавил, что США в дальнейшем будут заботиться о безопасности жителей острова, "как мы это делали со времен Второй мировой войны" и пообещал им солидные инвестиции.

"Мы готовы инвестировать миллиарды долларов, чтобы создать новые рабочие места и СДЕЛАТЬ ВАС БОГАЧЕ. И если вы так решите, мы приветствуем вас как часть величайшей нации в любой точке мира, Соединенных Штатов Америки!", - написал глава Белого дома.