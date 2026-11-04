Іран святкує поразку республіканців на виборах у США, але готується до нового удару

В Ірані привітали поразку республіканців на виборах у США, але побоюються, що президент Дональд Трамп може відповісти на неї новими ударами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Калібаф, який також є головним переговорником країни, заявив, що результати голосування відображають ставлення американців до війни.

"Сумління чи вартість життя - американці сказали "НІ ВІЙНІ", і ми підтримуємо це послання", - написав він у соцмережі X.

Калібаф також наголосив, що Вашингтон не повинен ігнорувати настрої власних громадян, якщо розглядатиме можливість нових атак на Іран.

Верховний лідер країни Моджтаба Хаменеї, зі свого боку, заявив, що ставлення США до Ірану не зміниться залежно від того, яка партія перебуватиме при владі. Він також застеріг від будь-яких поступок Вашингтону.

"США вважають кінець своєї гегемонії віддаленим; ми ж бачимо його близьким", - зазначив Хаменеї.

Чому Іран побоюється нової атаки США

Попри задоволення результатами голосування, у Тегерані не вважають, що загроза відновлення війни минула.

Два високопоставлені іранські джерела повідомили Reuters, що керівництво країни побоюється: Трамп може спробувати компенсувати політичну поразку військовим ударом.

Тому Іран продовжує перебувати в стані підвищеної бойової готовності.

На тлі цих побоювань посередники активізували зусилля для припинення війни. Сторони побоюються, що після американських виборів бойові дії можуть поновитися.