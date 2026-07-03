Трамп злякався, що всю "крипту" забере Китай

Трамп заявив, що у його родинному криптовалютному проєкті "немає нічого незаконного" чи "неправильного". Крім того, лідер США послався на федеральні закони про конфлікт інтересів, заявивши, що президент і віцепрезидент не зобов’язані ухилятися від рішень, які можуть вплинути на їхні фінансові інтереси.

Трамп заявив, що президентство настільки впливове, що майже все, що роблять його діти, можна вважати конфліктом інтересів.

"Я кажу своїм дітям: "Тримайтеся подалі", - сказав Трамп. "Але в них також є життя. Знаєте, вони займалися бізнесом задовго до того, як я взагалі подумав… балотуватися в президенти".

Крім того, Трамп впевнений в тому, що за криптовалютою майбутнє. І США мають стати на цьому ринку номером один, інакше галузь підімне під себе Китай чи Японія.