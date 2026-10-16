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Трамп збирається домовитися з Росією та Китаєм щодо ядерної зброї

20:52 16.10.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

США хочуть укласти нову угоду про ядерну зброю з Росією та Китаєм. Ведуться переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа, передає Reuters.

Трамп домовляється про ядерку

Трамп заявив, що Вашингтон веде переговори з Москвою та Пекіном. Вони спрямовані на денуклеаризацію країн з найбільшими арсеналами ядерної зброї.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, Росія має найбільше ядерних боєголовок, за нею йдуть Сполучені Штати та Китай. США випереджають Росію за кількістю розгорнутих боєголовок.

Раніше очільник США заявляв, що очікує, що Китай "наздожене" США протягом наступних п'яти років.

"Вся ця справа - це ганьба, бо я б дуже хотів денуклеаризуватися, якщо це можливо, але ми насправді ведемо переговори з Росією про це, і ми ведемо переговори з Китаєм про цю денуклеаризацію", - сказав Трамп.

Договір про СНО

Коментарі Трампа пролунали через кілька місяців після того, як на початку 2026 року закінчився термін дії Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

Новий договір СНО, підписаний у 2010 році, дозволяв одне продовження, яке було узгоджено експрезидентом Джо Байденом та російським диктатором Володимиром Путіним на п'ять років.

Будь-яке нове продовження вимагатиме рішення виконавчої влади про добровільне розширення меж договору.

Раніше РБК-Україна писало, що прес-секретарка НАТО Еллісон Харт відкинула попередження Росії на адресу Альянсу щодо Калінінградської області, назвавши російські заяви "безвідповідальною ядерною риторикою".

Крім того, Росія четвертий рік поспіль збільшує кількість розгорнутих ядерних боєголовок. Їхній запас на носіях досяг найвищого рівня за останні дев'ять років.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиКитайДональд ТрампЯдерна зброя