Трамп зазіхнув на Канаду на зустрічі з Карні: прем'єр не промовчав

Трамп укотре заявив, що, на його думку, Канада має стати 51-м штатом США.

"Щоб танцювати танго, потрібні двоє, вірно? Я вважаю, що це буде величезним зниженням податків для канадських громадян. Ви отримаєте безкоштовну армію, величезну медичну допомогу, інші речі. Буде багато переваг", - зазначив він.

Президент додав, що в душі він - забудовник, і тому він хоче об'єднати дві країни.

"Але ми не будемо обговорювати це, поки хтось не захоче це обговорити", - запевнив він.

Своєю чергою Карні парирував, що в галузі нерухомості є місця, які ніколи не продаються.

"Я зустрічався з власниками Канади протягом усієї кампанії, останні кілька місяців - вона не продається. І ніколи не буде продаватися", - наголосив прем'єр Канади.

Він зазначив, що його уряд планує збільшити інвестиції в безпеку Канади та партнерство зі США.

Також, за словами Карні, Трамп "оживив" міжнародну безпеку і НАТО. Він запевнив, що Канада вкладатиме "всі свої сили" в міжурядовий транснаціональний військовий альянс.

У відповідь Трамп повернувся до теми приєднання Канади: "Ніколи не говори ніколи".