Трамп про заяву Путіна щодо перемир'я: сподіваємося, що Росія вчинить правильно

За його словами, сьогодні спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф веде серйозні перемовини у Росії, і очікується, що він зустрінеться з Путіним.

"Сподіваюся, Росія вчинить правильно", - сказав Трамп, повторивши, що хотів би бачити припинення вогню з боку Росії.

Також Трамп вважає, що заява Путіна щодо перемир'я була неповною. Він сказав, що Путін зробив багатообіцяючу заяву, але наполягає на тому, що вона не була повною, і підтвердив, що готовий обговорити з ним пропозицію про припинення вогню.

30-денне перемир'я в Україні

Днями Саудівській Аравії відбулися перемовини між українською та американською делегаціями, під час яких Вашингтон запропонував запровадити 30-денний режим припинення вогню на лінії фронту, а Київ підтримав цю ініціативу.

Сьогодні ж до Росії прибула американська делегація для обговорення цього питання, проте помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Москва не зацікавлена в тимчасових перемир'ях з Україною. Водночас керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що остаточне рішення щодо цього залишається за самим Путіним.