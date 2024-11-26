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Трамп заявив, що його перемога на виборах допомогла досягти припинення вогню в Лівані

Вівторок 26 листопада 2024 23:40
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Трамп заявив, що його перемога на виборах допомогла досягти припинення вогню в Лівані Фото: радник Дональда Трампа з питань національної безпеки США Майкл Волц (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ізраїль підтримав угоду про припинення вогню з "Хезболлою" у Лівані. Тим часом у штабі новообраного президента США заявили, що це сталося через перемогу Дональда Трампа на виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Видання уточнює, що відповідну заяву зробив Майкл Волц, якого Трамп після приходу до Білого дому хоче призначити на пост радника з національної безпеки. За його словами, саме перемога Трампа допомогла сторонам об'єднатися задля досягнення припинення вогню в Лівані.

"Усі сідають за стіл переговорів через президента Трампа. Його гучна перемога надіслала чіткий сигнал решті світу, що хаос не буде потерпимий. Я радий бачити конкретні кроки з деескалації на Близькому Сході", - написав Волц у соцмережі Х.

Також він прояснив, що іранський режим є корінною причиною хаосу та терору, які розв'язані по всьому регіону. Знову ж таки, мова йде про Близький Схід.

"Ми не потерпимо статус-кво їхньої підтримки тероризму", - додав Волц.

Нагадаємо, що сьогодні Кабінет безпеки Ізраїлю підтримав угоду про припинення вогню з "Хезболлою". Бойові дії повинні будуть завершиться вже завтра. Згідно з документом, Ізраїль повинен буде вивести війська з території Лівану протягом 60 днів.

Водночас поки що чинний президент США Джо Байден підтвердив заяву ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньягу і заявив, що якщо "Хезболла" порушить домовленість, то в Ізраїлю зберігається право на самооборону згідно з міжнародними правом.

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