Трамп заявив, що його перемога на виборах допомогла досягти припинення вогню в Лівані

Ізраїль підтримав угоду про припинення вогню з "Хезболлою" у Лівані. Тим часом у штабі новообраного президента США заявили, що це сталося через перемогу Дональда Трампа на виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Видання уточнює, що відповідну заяву зробив Майкл Волц, якого Трамп після приходу до Білого дому хоче призначити на пост радника з національної безпеки. За його словами, саме перемога Трампа допомогла сторонам об'єднатися задля досягнення припинення вогню в Лівані.

"Усі сідають за стіл переговорів через президента Трампа. Його гучна перемога надіслала чіткий сигнал решті світу, що хаос не буде потерпимий. Я радий бачити конкретні кроки з деескалації на Близькому Сході", - написав Волц у соцмережі Х.

Також він прояснив, що іранський режим є корінною причиною хаосу та терору, які розв'язані по всьому регіону. Знову ж таки, мова йде про Близький Схід.

"Ми не потерпимо статус-кво їхньої підтримки тероризму", - додав Волц.