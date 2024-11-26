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У Трампа заявили, что его победа на выборах помогла добиться прекращения огня в Ливане

Вторник 26 ноября 2024 23:40
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У Трампа заявили, что его победа на выборах помогла добиться прекращения огня в Ливане Фото: советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности США Майкл Волц (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Израиль поддержал соглашение о прекращении огня с "Хезболлой" в Ливане. Тем временем в штабе новоизбранного президента США заявили, что это произошло вследствие победы Дональда Трампа на выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Издание уточняет, что соответствующее заявление сделал Майкл Волц, которого Трамп по приходу в Белый дом хочет назначить на пост советника по национальной безопасности. По его словам, именно победа Трампа помогла сторонам объединиться для достижения прекращения огня в Ливане.

"Все садятся за стол переговоров из-за президента Трампа. Его громкая победа послала четкий сигнал остальному миру, что хаос не будет потерпим. Я рад видеть конкретные шаги по деэскалации на Ближнем Востоке", - написал Волц в соцсети Х.

Также он прояснил, что иранский режим является коренной причиной хаоса и террора, которые развязаны по всему региону. Речь опять-таки идет о Ближнем Востоке.

"Мы не потерпим статус-кво их поддержки терроризма", - добавил Волц.

Напомним, что сегодня Кабинет безопасности Израиля поддержал соглашение о прекращении огня с "Хезболлой". Боевые действия должны будут завершится уже завтра. Согласно документу, Израиль должен будет вывести войска с территории Ливана в течение 60 дней.

При этом, пока еще действующий президент США Джо Байден подтвердил заявление израильского премьера Биньямина Нетаньяху и заявил, что если "Хезболла" нарушит договоренность, то у Израиля сохраняется право на самооборону в соответствии с международными правом.

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